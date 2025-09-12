Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが１２日、都内で行われた「青森県・長野県合同グリーンアップル大使任命式」に出席し、グリーンアップル大使に任命された。青森県と長野県の「グリーンアップル大使」に就任したミセス。ボーカルの大森元貴は、りんごアレルギーであることを公表しており、今回の大使任命にも「僕が１番驚いてます、いいんだって。何度も確認しました」と苦笑した。バンド名については「自分が食べられない