米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）は2025年9月11日、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）の特集記事を組み、14日に名古屋で行われる防衛戦について、海外では「ほとんど注目されていない」と報じた。「IBF世界ウエルター級タイトル戦にアイルランドの視線」 防衛戦の相手は、「史上最強の挑戦者」とされるWBA世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタ