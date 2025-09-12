GRヤリスに『エアロパフォーマンス・パッケージ』を新設定トヨタ・ガズー・レーシングは、GRヤリスにモータースポーツで得た知見を盛り込んだ『エアロパフォーマンス・パッケージ（Aero performance package）』を『RZハイパフォーマンス』および『RC』グレードに設定、10月1日より発売を開始する。【画像】競技の現場からフィードバックされた『GRヤリス・エアロパフォーマンス・パッケージ』と2022年の『GRMNヤリス』全37枚『