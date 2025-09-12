１２日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３９８．３３ポイント（１．５３％）高の２６４８４．６５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４８．５８ポイント（１．６０％）高の９４０８．８３ポイントと反発した。売買代金は１８４８億６２６０万香港ドルとなっている（１１日前場は１７６３億３７１０万香港ドル）。投資家心理がやや上向く流れ。米利下げ期