政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１２日、ＴＢＳ系「ひるおび」に出演。自民党総裁選で「昨年より勢いが弱い」候補者の名前を挙げた。自民党総裁選には、すでに出馬を表明している茂木敏充氏をはじめ、高市早苗氏、小泉進次郎氏、林芳正氏、小林鷹之氏と昨年の総裁選にも立候補した５氏の争いになるとみられている。小林氏は１１日に「総裁選に臨む覚悟を決めた」などとして、総裁選への出馬への意向を表明しているが、田崎