中国のフードデリバリー配達員の人数が1400万人を超えたことが分かりました。これは調査会社・QuestMobileのデータによるものです。近年、フードデリバリー配達員の人数は着実に増加しており、フードデリバリー業界の急速な拡大を反映しています。インターネット技術の発展や、消費者の利便性を求めるニーズの高まりにより、フードデリバリーの注文件数は爆発的に増加しており、多くの人々が配達の仕事に参入しています。その中で