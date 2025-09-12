「ようこそ！日本一ホットする町丹波市柏原町へ」の文字が躍る、のぼり7月30日、それまでの全国最高気温記録を41.2℃に塗り替えた兵庫県丹波市柏原（かいばら）町。しかし、その天下はわずか6日だった。その間、町おこし企画は何かあったのか！？暑さは大丈夫だったのか！？急な日本一に揺れた小さな町の声を聞いてみた！【写真】猛暑の被害を受けた稲作＊＊＊■小さな町にテレビ取材がやって来た！今年7月30日。兵庫