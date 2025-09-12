札幌・東警察署は9月11日、札幌市東区に住む無職の男（59）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は11日午前10時ごろ、札幌市東区北9条東5丁目のホームセンターで、エアダスター3本（販売価格合計1146円）を盗んだ疑いが持たれています。当時、男は陳列棚からエアダスターを手に取り、そのまま手に持って退店。店員が「以前万引きをした男が来店した。今回もエアダスターが盗まれた。男はすでに退店した」