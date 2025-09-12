中谷防衛相は12日の記者会見で、航空自衛隊の戦闘機を初めて欧州に派遣することを明らかにした。航空自衛隊は、Fー15戦闘機4機と、空中給油機、Cー2輸送機を、9月14日から10月1日の間、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツの空軍基地に派遣する。空自の戦闘機の欧州やカナダへの派遣は初めて。中谷防衛相は、「欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障が一体不可分であり、相互に関連しているという共通認識を体現する」と述べ、欧州