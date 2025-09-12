日米財務相は１２日、為替に関する共同声明を発表した。「為替レートは市場で決定されるべきで、過度な変動や無秩序な動きは経済や金融の安定に悪影響を与え得る」との認識で一致したことを再確認した。声明では、両国は国際通貨基金（ＩＭＦ）の協定に沿って、為替レートや国際通貨システムを操作することを避けてきたと強調した。「財政・金融政策は国内の目的を達成することに向けられ、為替レートを目標にしない」という先