午後1時前、沖縄県の宮古島地方に「目撃情報あり」の竜巻注意情報が発表されました。宮古島地方では竜巻などの激しい突風が実際に発生したとみられます。【映像】宮古島付近の天気図12日は秋雨前線や湿った空気の影響で、全国的に大気の状態が非常に不安定になっています。沖縄県の宮古島地方は、竜巻などの激しい突風が発生する恐れが非常に高まっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など、積乱雲が近