モデルの「みりちゃむ」こと大木美里亜（23）が11日放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」（木曜深夜1時26分）に出演。ギャル文化のジェネレーションギャップに戸惑った。番組ではぱーてぃーちゃんの信子と金子きょんちぃ、みりちゃむ、あやまん監督、鈴木奈々と各世代のギャルが出演。ギャルの歴史を川柳でひもといた。信子は「今日意中の男がいるぞって時は着ぐるみ着てたんですよ」と語ると、鈴木も「あー！着てた」と共感した