全日本プロレスは１２日、都内で今月７日に２１歳で亡くなった長尾一大心（ながお・たいしん）選手の巡業バスの接触事故に関する記者会見を行った。長尾選手は５月３１日に巡業バスとの事故で腹部が圧迫されたことによる外傷性ショックで神奈川・横浜市内の病院へ救急搬送された。集中治療室で懸命な治療を行っていたが７日に亡くなった。全日本は訃報を発表した７日に死因について「遺体を警察にお預けし調査を進めておりま