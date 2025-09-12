日本サッカー協会は１２日、Ｕ―２０Ｗ杯（２７日開幕、チリ）に臨むＵ―２０日本代表メンバーを発表した。２０２８年ロサンゼルス五輪世代で臨む大会で、既にＡ代表でもプレーしているＪ１名古屋ＧＫピサノアレクサンドレ幸冬堀尾、Ｊ１岡山のＭＦ佐藤龍之介、Ｊ１川崎のＭＦ大関友翔や、Ｊ２大宮のＤＦ市原吏音、Ｊ１広島の中島洋太朗、Ｊ１川崎のＦＷ神田奏真ら国内組に、ＲソシエダードのＤＦ喜多壱也、ユールゴーデンのＤ