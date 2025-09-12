【モデルプレス＝2025/09/12】俳優の北村匠海が12日、NHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に生出演。自身が出演している連続テレビ小説「あんぱん」（同局・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の撮影について振り返った。【写真】「あんぱん」北村匠海と前室で過ごした人気女優◆北村匠海「僕、楽屋に1度も帰らなかったんです」「あんぱん」の撮影を振り返った北村は「僕、楽屋に1度も帰らなかったんです。あんぱんの撮影中