SONO S MUSINは、SHANLINGの新たなエントリークラスのイヤフォン「SONO S」を12日に発売した。2DD + 1BAのハイブリッド構成で、価格は11,880円。カラーはGray/Silver。 ユニットは、低域用に9.2mmチタンコーティングコンポジット振動板のダイナミック型、中域用に6.8mmチタンコーティングコンポジット振動板のダイナミック型、高域用にカスタマイズBAドライバーを搭載する。 サイズの