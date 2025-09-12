１３時３０分に日本鉱工業生産（確報値）（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産（確報値）（7月）13:30 予想-1.6%前回-1.6%（前月比) 予想-0.9%前回-0.9%（前年比) 予想N/A前回-1.8%（設備稼働率・前月比)