鉱工業生産（確報値）（7月）13:30 結果-1.2% 予想-1.6%前回-1.6%（前月比) 結果-0.4% 予想-0.9%前回-0.9%（前年比) 結果-1.1% 予想N/A前回-1.8%（設備稼働率・前月比)