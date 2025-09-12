タレントの久本雅美（66）が12日放送のTBSラジオ「純烈・酒井一圭Brand−NewMorning」（金曜前5・00）にゲスト出演。下積み時代のアルバイトについて語った。久本は東京で見た「劇団東京ヴォードヴィルショー」の舞台に憧れ、専門学校を卒業後勢いで大阪から上京。直談判の末、劇団を率いていた佐藤B作に気に入られ入団を果たした。司会の「純烈」酒井一圭から「アルバイトですよね？なかなか劇団って食えないって、シビ