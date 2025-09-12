ËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬12Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹Í½¹ÔÈô¹Ô¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡ØËÜÆü¤ÎÍ½¹ÔÈô¹Ô¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡×¤È¤·¡ÖÅ·¸õµÚ¤Ó°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀÆü¤ÎËÜÈÖ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤êÈô¤Ù¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¹¥Å·¤òµ§¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£13Æü¤Ï¸á¸å0»þ25Ê¬¡ÁÆ±50Ê¬º¢¡¢ÅìµþÅÔÆâ¾å¶õ¤Ç¤ÎÈô¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ