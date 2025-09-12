俳優伊藤淳史（41）が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に初生出演。登場するなりやはり番組初登場で緊張する新人アナウンサーを気づかう優しさを見せた。MCハライチ澤部佑から「伊藤さんは、ぽかぽかに初ですよね」と語り掛けられて、客席にあいさつしてから下手の入社1年目の石渡花菜アナに右手を出して「あ、あのー、同じ気持ちでね」と緊張感をほぐすような声掛けをしていた。石渡アナは同期の室岡大晴