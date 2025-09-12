日本サッカー協会(JFA)は12日、今月下旬にチリで開幕するU-20ワールドカップに出場する“ロス五輪世代”U-20日本代表メンバー21人を発表した。今大会は2005年生まれ以降の“ロス五輪世代”が出場資格を持つ。チームを率いる船越優蔵監督体制の常連で、すでにA代表を経験しているMF佐藤龍之介(岡山)やMF大関友翔(川崎F)、GKピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)が順当に選出された。また、今月頭にU-22日本代表としてU23アジア杯予