9月11日。スロベニア代表チームは、ドイツ代表との「FIBAユーロバスケット2025」の準々決勝を91－99で落としたことで、ベスト8敗退が決定。オフィシャルバスケットボールルールのもと、7位で終えることとなった。 今大会のラストゲームとなったこの試合、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）は39得点10リバウンド7アシストをマーク。自身3度目のユーロバ