UAEメディア『ザ・ナショナル』が11日、マンチェスター・ユナイテッドDFヌセア・マズラウィのインタビュー記事を公開した。プレミアリーグで最も苦戦する選手にブライトンの日本代表MF三笘薫の名前が挙がった。モロッコ代表のマズラウィは2024-25シーズンからマンチェスター・Uでプレーしている。プレミアリーグでの1年目を終えて「個人的な面ではフィットネスや試合数を考えると良いシーズンだった」とコメント。その上で15位