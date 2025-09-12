グッドライフカンパニーは急反発している。１１日の取引終了後、９月３０日を基準日として１株を４株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで株式の流動性を向上させ、投資家により投資しやすい環境を整えることで投資家層の更なる拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS