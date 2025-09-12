マリオンが３日ぶりに反発している。同社は１１日取引終了後、事業用不動産を取得すると発表しており、将来の業績への寄与などが期待されているようだ。 これはコア事業である不動産賃貸事業を推進するため、東京都杉並区に土地・建物の固定資産を取得するもの。引き渡し日は１１月末を予定し、取得価格は非公表ながら純資産の３０％未満だとしている。 出所：MINKABU PRESS