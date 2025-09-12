FC岐阜は12日、新潟産業大のDF湯岑滉生(21)が来季加入内定となったことを発表した。JFA・Jリーグ特別指定選手として今季からリーグ戦などへの出場が可能となる。新潟産業大はサッカー部が自然消滅していたという中で2014年、ガンバ大阪などでプレーした岡村宜城氏が監督を務めて再結成。当時の部員は7人で試合には卓球部やバスケ部の学生が助っ人として参戦するなどしていた。それでも岡村監督のもとで次第に力をつけ、昨年度