水戸ホーリーホックは12日、日本大のFW五木田季晋(21)が2026-27シーズン中の27年より加入することで内定したと発表した。今月10日付でJFA・Jリーグ特別指定選手に認定され、今季のJリーグなど公式戦出場が可能となっている。兵庫県出身の五木田は川崎フロンターレの育成組織出身で、22年にはU-18日本代表を経験。今夏の総理大臣杯では2ゴールを奪った。水戸の西村卓朗GMは「コンタクトに強く、推進力のあるストライカー。パ