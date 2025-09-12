[故障者情報]ロアッソ熊本は12日、MF上村周平が左ハムストリング肉離れで受傷日より約4週間の加療期間と診断されたことを発表した。クラブによると、上村は今月3日のトレーニングで負傷した。今季は開幕から28試合連続で先発出場し、そのうち27試合はフル出場と中心選手として活躍中。チームは16位と残留を争っている。