米連邦取引委員会(FTC)は9月11日、消費者向けAIチャットボットを提供するAlphabet、OpenAI、Metaなど7社に対し、これらの技術が子どもや10代の若者に与える潜在的な悪影響について情報提供を求める命令を発出したと発表した。.