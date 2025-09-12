お笑いコンビ・麒麟の田村裕（46）が11日深夜放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。相方の川島明（46）との収入格差を明かした。川島は、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）でMCを務めるなど超売れっ子に。「正直、えげつないことになってまして。格差ついてきてるなとは思ってたんですけど」と田村。ファイナンシャルプランナー1級を取得したサバンナ・八木真澄