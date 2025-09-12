「装着しているだけで健康を見守ってくれるツール」「万が一の際に装着者の命を救ってくれるツール」といった認識がこの数年で広まり、幅広い層に支持が広がっているApple Watch。今回発表された新製品では、その方向性をさらに推し進める改良が加えられ、まだApple Watchを使ったことのない人にも普及が進みそうな印象を受けました。“装着しているだけで健康を見守るデバイス”として注目が高まるApple Watch。新製品では、その