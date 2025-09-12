政府は12日、ロシアに対する渡航制限を一部緩和し、ビジネスなど「真にやむを得ない事情」であれば渡航・滞在を妨げないとする情報を発表した。渡航制限の緩和は12日付。モスクワをはじめ、ウクライナとの国境周辺地域を除く地域では、レベル3の「渡航中止勧告」は維持した上で、「真にやむを得ない事情がある場合には渡航・滞在することは妨げない」との内容が盛り込まれた。林官房長官は12日の会見で、渡航・滞在には十分な安全