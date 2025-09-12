俳優板垣李光人（23）が、11月6日に作・絵を手がけた絵本「ボクのいろ」（Gakken）を発売することが12日、分かった。今年4月に絵本投稿サイト「よみきかせキャンバス」にデジタルで発表した作品。自分らしさをテーマに、真っ白な体を持つ生き物「ヌル」が、色とりどりの世界で暮らしながら「どうしてボクだけ色がないの？」と悩みながら自分の色を探す物語となっている。板垣は「デジタル上で楽しんでいただく良さもありましたが、