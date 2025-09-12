2015年にボカロ曲の歌ってみた動画を投稿して以来、歌い手として韓国を拠点に活動するCielA（シエラ）。メインの動画投稿が日本のリスナーとの唯一の手段になっていた彼女が、活動10周年の節目で韓国から日本へと渡り、初めてダイレクトな歌声を東京に響かせた。2025年9月8日の新宿・Zirco Tokyoに駆けつけたのは、そんなCielAの姿を一目見ようと心に決めた国内外のファンだ。一方、この日のライブ＜CielA Live in Japan with wond