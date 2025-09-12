レッドソックスは１２日（日本時間１３日）から本拠地ボストンでヤンキースを迎えての３連戦だ。レッドソックスは１０日（同１１日）時点で地区２位ヤンキースに対しゲーム差なしの３位、ワールドカード争いでも同２位。両軍ともポストシーズン（ＰＳ）出場が「当確」とは言え、地区優勝を狙える位置にいること、シード順位がホームフィールド・アドバンテージに関わることから、週末のライバル対決が大きな注目を集めている。