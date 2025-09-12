ACIDMAN×蓮沼執太が、神奈川県相模原市とJAXA（宇宙航空研究開発機構）宇宙科学研究所が協働し、10月11日、12日の2日間、相模原市立博物館とJAXA相模原キャンパスの2拠点を舞台に開催される「宇宙を体感できる5つのコンテンツ」を軸としたリアルイベント＜宇宙交差天SAGAMIHARA＞にて、大木監修のプラネタリウム上映＆蓮沼のプラネタリウムライブを開催することを発表した。本イベントは、相模原市の「宇宙を身近に感じられるま