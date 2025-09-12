大林新星和不動産は、賃貸マンションブランド「PLANE SOCIE＋(プラネソシエ プラス)」を立ち上げ、このブランドの第1号物件「PLANE SOCIE＋桜台」と第2号物件「PLANE SOCIE＋旗の台」が竣工予定であることを発表します。 PLANE SOCIE＋ 大林新星和不動産は、賃貸マンションブランド「PLANE SOCIE＋(プラネソシエ プラス)」を立ち上げ、本ブランドの第1号物件「PLANE SOCIE＋桜台」と第2号物件「PLANE SOCIE＋旗の