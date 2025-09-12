岡山天音が主演する夜ドラ『ひらやすみ』（NHK総合／毎週月〜木曜22時45分）が、11月3日より放送されることが決定。あわせて、岡山と森七菜の劇中写真が先行公開された。【写真】森七菜、大ヒット映画『国宝』撮影オフショットに吉岡里帆も反応「綺麗」本作は、真造圭伍の同名漫画をドラマ化。主人公は生田ヒロト、29歳、フリーター。元俳優で、いまは定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの（？）将来の不安も一切ない、お気