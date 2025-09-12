「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダー響鬼』20周年記念商品として、「CSM変身鬼笛・音笛」の予約受付を2025年9月12日(金)16時に開始します。 プレミアムバンダイ「CSM変身鬼笛・音笛」  ・価格：16,500円(税込)(送料・手数料別途)・セット内容：変身鬼笛・音笛…1ディスクアニマル…1・商品サイズ：変身鬼笛・音笛…H約138mm×W約75mm×D約45mmディスクアニマル…直径約115mm・電池：LR44×3