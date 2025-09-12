ライオン（東京都台東区）が、フルリニューアルした衣料用洗剤「NANOX one（ナノックス ワン）」シリーズの「ニオイ専用」を発売しました。ナノックス ワンは、ブランド史上初となる新酵素を採用し、黄ばみ・臭いの一因となる「菌由来のDNA」まで徹底洗浄する「超酵素コンプリートジェル」としてリニューアル。同社が行ったアンケートで、洗濯後の不満点として上位トップ3に選ばれた「エリソデの汚れ」「黄ばみ汚れ」「生乾