ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」を運営するアレフが手がける「えこりん村」世界記録を持つトマトの木やこだわりのイタリアンだけでなく、遊びながら環境について学べるサステナブルなスポットを紹介します！ えこりん村 所在地：北海道恵庭市牧場281−1 ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」のチェーン本部である株式会社アレフが運営する「えこりん村｣総面積150haもの広大な敷地のほと