ファミリーマートは、おむすびや弁当などを配送する「定温便」の体制を見直し、9月16日納品分から北陸地区で1日3便から2便に切り替える。ドライバー不足や燃料費高騰など物流を巡る環境変化に対応し、効率化と環境負荷軽減を図る。北陸3県（富山、石川、福井）の約550店舗を対象に、おむすび、寿司、惣菜、弁当、パン、デザートなど約800品目を2便で届ける。配送ルートの効率化や工場ごとの製造品目の分担を進め生産性を高める。年