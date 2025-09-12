最強の砦と言われる大坂城の出丸「真田丸」は大阪冬の陣で徳川家康の大軍に大打撃を与える。だがその後、講和を結び、その条件として大坂城の堀が埋められ真田丸は破壊される。NHK大河ドラマ「真田丸」では、講和条件を豊臣秀頼がのんだことを知り、いたく落胆する真田幸村が描かれていた。▼深謀遠慮の家康。力攻めをいったん止め中長期での攻略を考えたのだろう。イギリスから購入した大砲を大坂城の天守めがけて撃ちこみ淀殿た