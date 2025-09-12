六甲バターは秋冬新製品として、9月1日からベビーチーズ1品とチーズデザート2品の計3品を発売した。乳製品市場全体の消費が鈍化する中、価格競争によらず独自の価値を訴求して需要を喚起する。主力チーズの強化・再編に加え、海外展開や植物性チーズも中長期の成長の柱に見据える。主力のベビーチーズは上期（1〜6月）、金額ベースで前年同期比5％減と伸び悩んだ。一方で、鉄分やカルシウム入りなど健康志向型や、ゴルゴンゾーラな