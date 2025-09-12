政府は１２日午前、人工知能（ＡＩ）戦略本部（本部長・石破首相）の初会合を首相官邸で開き、ＡＩ政策の指針となる「ＡＩ基本計画」の策定作業に着手した。近く有識者会議を開いて具体化を進め、年内の閣議決定を目指す。米中両国などに大きく後れを取るＡＩの利活用や研究開発で巻き返しを狙う。戦略本部は今年５月成立のＡＩ法に基づき、全閣僚を構成員とするＡＩ政策の司令塔だ。初会合で首相は、「世界で開発競争が激化す