ある日保育園から帰ってきたラッキーちゃんを出迎えてくれたのは、大好きな双子のおばあちゃん。気付いた途端二人へ駆け寄り大はしゃぎしている様子が微笑ましく、大きな反響を呼びました。「嬉しくてピーピー鳴いてるの可愛すぎます」「双子のおばあちゃん、可愛らしくて微笑ましいです」と評判で、31万回以上再生されています。 【動画：大型犬が『双子のおばあちゃん』を発見した瞬間…幸せが大渋滞している