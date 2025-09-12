ナイキは、9月11日に「NIKE HARAJUKU」をリニューアルオープンした。16年の間、ナイキ フラッグシップ ストアとしてスポーツの魅力やアスリート（IF YOU HAVE A BODY, YOU ARE AN ATHLETE（身体さえあれば誰もがアスリートである）−共同設立者ビル・バウワーマン）、プロダクトを様々な形で表現、発信し、訪れた人が新しいスポーツと出会うきっかけとなるような体験を提供してきた「NIKE HARAJUKU」が、スポーツとスタイルに情熱