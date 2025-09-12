Â¼¾å½¡Î´¤¬8·îÅÙ¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥µ¥è¥Ê¥é¾Þ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤¬9·î12Æü¡¢8·îÅÙ¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥µ¥è¥Ê¥é¾Þ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤ÏºÇ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ê¤É¤òÊü¤Ã¤¿Áª¼ê¤òËè·îÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢6·îÅÙ¤ÎÉð²¬Î¶À¤¡¢7·îÅÙ¤ÎÀÖ±©Í³¹É¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀª¤¬3¤«·îÏ¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤»¤ºÂÇµå¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡ªÂ¼¾å½¡Î´¤¬µÕÊý¸þ¤Ø¶ÃØ³¤Î°ìÈ¯