フリーアナウンサーの高橋真麻が12日に自身のアメブロを更新。父で俳優の高橋英樹が自宅の庭の芝刈りや家具の組み立てをしてくれたことを報告した。この日、高橋は「じぃじと付き人で俳優の佐藤くんがお庭の芝刈と家具の組み立てをしてくれました」と報告。「私も夏に一人で雑草抜きと芝刈をしたのですが2ヶ月であっという間にボーボーに」と庭の状態を説明した。続けて「御歳81歳のじぃじが汗だくになりながら芝を刈ってくれ、感